De Luca, altra bordata a de Magistris: "Eravamo sereni sul San Paolo, poi hanno rifiutato il mutuo al Comune. ADL mica si è offeso per i 22 mln"

Cerimonia di presentazione con tanto di conferenza stampa delle Universiadi 2019 che si terranno a Napoli. Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al Foro Italico non perde occasione per mandare qualche stilettata al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. In occasione della conferenza al Foro Italico, inoltre, il primo cittadino non è stato neanche invitato.

"Sul San Paolo eravamo sereni - dichiara De Luca - È un impianto di proprietà del Comune che ci aveva assicurato di coprire i costi degli interventi, poi un anno fa il Credito Sportivo ha rifiutato il mutuo di ristrutturazione e quindi non c’era un euro per lo stadio. Ho messo a disposizione io 22 milioni e De Laurentiis di certo non si è offeso... "