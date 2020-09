De Luca a Porta a Porta: "Sono molto allarmato, la seconda epidemia è già arrivata! Il 60% dei positivi al Coronavirus in Campania è a Napoli"

De Luca a Porta a Porta / Ultimissime Coronavirus - "Piuttosto allarmato? Sì, sono molto allarmato. Credo che è arrivato il momento di aprire gli occhi e dobbiamo dire con grande chiarezza che siamo già nella seconda epidemia. La seconda epidemia è già arrivata".

A dirlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa sera sarà ospite della trasmissione Porta a Porta. De Luca ha ricordato:

"La Campania è la regione che ha la più alta densità abitativa d’Italia e che in questo momento il 60% dei nostri positivi è concentrato nei territori della Asl Napoli 1, della Asl Napoli 2 e della Asl Caserta, cioè nell’area metropolitana di Napoli che è quella a maggiore congestione abitativa. Abbiamo fatto nel mese scorso un lavoro straordinario di filtro, siamo stati l’unica Regione che ha reso obbligatorio il tampone per chi rientrava dall’estero e dalla Sardegna, e così abbiamo intercettato 3mila positivi. Lascio immaginare se non avessimo fatto quel lavoro quale sarebbe la situazione".