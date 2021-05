De Laurentiis: "Vogliamo un italiano, abbiamo tante opportunità. Decideremo in venti giorni. Conceição? Non era nella mia lista" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore Napoli, arriva l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nega ogni interesse ad assumere Sérgio Conceição.

De Laurentiis ha parlato anche con i portoghesi di RTP per assicurarsi di non aver mai parlato con l'allenatore del Porto e che vuole un tecnico italiano:

"Sérgio Conceição? No, non è vero. Non ho mai parlato con lui, non ho mai negoziato. Vogliamo un italiano. Abbiamo tante opportunità. Decideremo tra 20 giorni Sérgio Conceição non è nella mia lista, nelle mie scelte. È un buon allenatore, ma noi vogliamo un italiano"