De Laurentiis sulla tournée: "Ho rifiutato più di 1 milione per andare in Sud America, il ritiro è sacro"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro, dove in conferenza, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Questo sarà terzo anno che andremo a Castel di Sangro dopo un primo ritiro in Trentino. Noi abbiamo un accordo per 12 anni, quindi dopo questo ne avremo altri 9. Alcuni si chiedono perchè non facciamo tournée internazionali. Ieri Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per 1 milione e centomila dollari, ma ho rifiutato perchè il ritiro è sacro. Si gettano le basi di tutto l'anno, che quest'anno sarà ancora più particolare per i Mondiali. Noi, senza l'Italia ai mondiali, saremo in pieno allenamento e sto cercando di convincere le altre società di intraprendere un campionato straniero per poter allenarci e stiamo esaminando la proposta.

Perchè non voglio andare fuori? Perchè non voglio distrarre i miei sul mercato, nè tantomeno stressare l'allenatore ed i giocatori con spostamenti e voli transoceanici che diventano pesanti ai fini della preparazione. Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio fino al 6 agosto e faremo da 3 a 4 partite con delle squadre europee che ospiteremo. Preferiamo noi pagare dei soldi per farli venire".