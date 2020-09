De Laurentiis su Osimhen: "Ha sofferto tantissimo ma ha imparato la dignità, ha tutte le qualità"

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco un estratto:

"Osimhen? Tutte le qualità ce le ha, ma ne ha una importante che è l'età. E' giovanissimo, ha superato la sua adolescenza ed ha perso i genitori, la mamma a due anni ed il papà qualche mese fa. E' un ragazzo che è cresciuto in un paese complicato, c'è un bellissimo racconto sulla Nigeria in cui si racconta che ci sono tre gironi nella capitale. Il primo è quello che serve al secondo girone che serve il terzo. E' incredibile lo stato sociale che esiste in questi tre gironi, sembra di tornare al Medioevo. Il ragazzo ha sofferto tantissimo, ma ha imparato quella che è la dignità. Dimostra una grande maturità, ma soprattutto una grande dignità".