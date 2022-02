De Laurentiis su Napoli-Inter: "Non mi aspetto nulla, Venezia gara svolta per noi. Calendario? Errore introdurre quello asimmetrico"

Notizie Napoli calcio. Nel corso della sua intervista a Il Mattino, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del prossimo impegno contro l'Inter che attende il Napoli:

"In questo momento ho il godimento per questa vittoria, senza guardare alla classifica, senza pensare alla partita con l’Inter di sabato o star qui a parlare di dove possiamo arrivare. Anche perché io certe cose non le dico. Ero certo che questa partita sarebbe stata per noi una specie di svolta ed è per questo che sono venuto: ho avvertito una strana tensione attorno a questa gara, come se una eventuale non vittoria da parte del Napoli avrebbe potuto frenare il nostro cammino. È da tanto tempo che non andavo in trasferta per una partita ma oggi (ieri, ndr) contava dare un segnale a tutti con la mia presenza".

Su Napoli-Inter aggiunge: "Non mi aspetto nulla, neppure mi va di parlarne. Dico solo che è stato un errore introdurre il calendario asimmetrico, stravolgere rispetto alle passate stagioni il girone di ritorno».