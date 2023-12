De Laurentiis punge la Roma: "Ha vinto due coppette e potrebbe rubarci il posto nel campionato per club"

Notizie calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in occasione dell'assegnazione del premio "Campania Felix", soffermandosi su alcuni temi:

Campionato per club e prospettive del Napoli in ambito internazionale. "Io ho portato il Napoli in Europa e nel Mondo. Quando io sono arrivato eravamo al 550esimo posto, ora siamo al 18esimo posto. Che non è poco, va bene? poi vedremo come andrà a finire con la Uefa, se riusciremo a recuperare posti. Perchè voglio dire, la Roma che ha vinto due coppette, che sta facendo secondo me male da anni, ci ruberebbe il posto nel campionato per club insieme all'Inter. Però è tutto da vedere. Ancora è tutto da giocare, ecco perchè io dico: cerchiamo di emanare onde positive e non essere sempre pessimisti. Il pessimismo alla fine non paga, ci portiamo jella da soli.