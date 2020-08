De Laurentiis sul cambiamento del calcio: "Napoli? Abbiamo 83mln di tifosi! La Serie C non ha ragione d'esistere, la Serie A deve diventare a 18 squadre"

Calcio - Il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis ha rilasciato un'intervista esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il brand del Napoli è già forte di per se, abbiamo 83 milioni di tifosi, se rifacessi l'indagine credo che arriveremmo a 100 milioni di fan. Come si fa a migliorare il calcio italiano? Bisogna sistemare la serie C che non ha ragione di esistere, al massimo farei due serie B, due gironi di B ed una B2. Dobbiamo poi trasformarla in un semiprofessionistico. La serie A deve diventare a 18 squadre e lasciare anche il paracadute per le retrocesse”