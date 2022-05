De Laurentiis: "Mi hanno offerto 1 milione di dollari per portare Napoli in tournéé in Sud America: ecco perchè ho detto no"

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro 2022. Il presidente ha spiegato perchè il Napoli non partecipa a tornei internazionali.

Ecco cosa ha detto De Laurentiis:

"Alcuni si chiedono perchè non facciamo Tournèè internazionali. Mi hanno offerto di andare in Sud America per 1 milione e centomila dollari, ma ho rifiutato perchè il ritiro è sacro. Si gettano le basi di tutto l'anno, che quest'anno sarà ancora più particolare per i Mondiali. Noi, senza l'Italia ai mondiali, saremo in pieno allenamento e sto cercando di convincere le altre società di intraprendere un campionato straniero per poter allenarci e stiamo esaminando la proposta. Perchè non voglio andare fuori? Perchè non voglio distrarre i miei sul mercato, nè tantomeno stressare l'allenatore ed i giocatori con spostamenti e voli transoceanici che diventano pesanti ai fini della preparazione"