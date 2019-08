De Laurentiis: "Marsiglia-Napoli super allenamento, ma è in arrivo un'estate magnifica"

Calciomercato Napoli - Intervenuto ai microfoni di SkySport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato l'amichevole tra Marsiglia e Napoli di stasera:

"Un altro grande appuntamento su Sky. Di estate abbiamo sempre fatto partite interessanti e anche questa lo è. Non tanto per la competitività, ma soprattutto perché diventa un super allenamento.Dobbiamo far girare la squadra e far giocare tutti, e ci dobbiamo preparare anche a quest'estate magnifica statunitense poiché andiamo a giocare due volte con il Barcellona".