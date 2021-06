De Laurentiis: "La Superlega è una grande cretinata: mai avuto contatti con Florentino Perez per farne parte"

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Superlega? Se è vero che il Napoli fu contattato dal presidente del Real Madrid? "Florentino Perez, con cui ho fatto colazioni insieme a Madrid anche con Maradona, non mi ha mai contattato. Non sono mai stato a favore della Superlega: ne faccio una questione economica. Ma non è che tu facendo un super torneo a 12, dove inviti tu gli altri, hai risolto i problemi della economia del calcio. Tu i problemi dell'economia del calcio li risolvi se prendi coscienza che la Champions ed Europa League non servono economicamente a nessuno. Perché Florentino Perez ha avuto il merito non di inventare la grandissima cretinata della Superlega, ma il merito di dire perché voleva crearla. Perché il torneo di Champions e di Europa League non servono ai nostri bilanci. Perché i nostri investimenti sono tali che non possiamo andare avanti con questi fatturati per fare un assist istituzionale a chi crede di governare il calcio invece che svolgere un'operazione straordinaria di segretariato. Per me dobbiamo creare un campionato europeo dove non si va per estrazione da Montecarlo per capire chi gioca con chi. Perché quello è affidato al caso, alla dea bendata. Invece bisogna creare equilibrio e fare così: i cinque Paesi più importanti fatturano di più e possono permettersi i calciatori più costosi. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Italia. Queste cinque nazioni meriterebbero un campionato europeo a se stante il martedì-mercoledì-giovedì. Chi ci accede? Ogni anno, ecco dove sbaglia Florentino Perez con i dodici, con una possibilità democratica puoi far competere tutti. Se sono l'Udinese, la Fiorentina o il Verona e arrivo fra i primi 6, ho il diritto di partecipare al campionato: 6x5, fa 30 squadre. Con 29 partite secche. La prima in casa, la seconda fuori casa e via dicendo. Sono meno le partite delle 29, perché tu da ogni Nazione elimini le squadre che appartengono alla stessa Nazione. In questo modo, tra sponsor, stadi e piattaforme, porti a casa dieci miliardi. Non i 3 miliardi di Florentino Perez. Gli altri 25 stati d'Europa, chi arriva primo, fa una competizione a 25. Il primo della competizione a 25 e il primo della competizione dei 5 migliori Paesi, si sfidano in una finalissima".