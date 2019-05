De Laurentiis su Ilicic e Lozano: "Valutiamo prima Ounas, Verdi e Inglese, in attacco abbiamo l'ira di Dio!"

Notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli ha parlato di calciomercato durante l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ecco quanto riportato da Calcio Napoli 24.

"Ma noi abbiamo una gradualità di interventi: ci sono calciatori in organico di qualità e anche giovani, penso a Ounas, a Verdi, a Diawara, e ce ne sono altri in giro, e penso a Inglese e a Rog ma non solo a loro, da valutare. Bisogna innanzitutto verificare certe situazioni. Ma siamo consapevoli di dover intervenire, ad esempio, in difesa, sulle fasce...A centrocampo non sarà semplice, ma aspettiamo; e in attacco, onestamente, abbiamo l’ira di Dio".