De Laurentiis: "Ho trattato personalmente Bernardeschi con l'agente. La verità su Cavani e Vecino"

Calciomercato Napoli - De Laurentiis conferma la trattativa Bernardeschi. Ecco cosa ha dichiarato il presidente del Napoli durante la conferenza stampa di presentazione ritiro di Castel di Sangro.

Ecco cosa ha detto De Laurentiis su Bernardeschi:

"Bernardeschi, Cavani e Vecino? Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato con il suo agente a Montecarlo. Ho parlato anche con Spalletti perchè non possiamo prendere persone che non sono assimilabili con il calcio che vogliamo fare. Vediamo come si contretizzano le cose. Su Vecino e Cavani non mi risulta di aver avuto contatti del genere. Se un 35enne lo prendi in porta è un discorso, ma in un altro ruolo è diverso".