De Laurentiis: "Consiglieri grandi tifosi? Lo dimostrassero! Li ho invitati a cena, sono scomparsi"

Notizie calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in occasione dell'assegnazione del premio "Campania Felix".

I consiglieri comunali sono i più grandi tifosi del Napoli? Lo dimostrassero però! Perchè io li ho invitati tutti e 41 a cena più la capa. Tu lo sai che dopo l'invito la capa per tre giorni scompare, non mi ha dato risposta. Al quarto giorno io avevo da operarmi, le ho risposto: rimandiamo, si vede che non è cosa. Quindi da parte mia c'è tutta la disponibilità ma io non voglio mai mischiare l'impresa con la politica. Io non sono nè di destra, nè di sinistra, nè di centro. L'imprenditore deve essere un battitore libero. Quando c'è l'attacco di quello del Pd, poi l'attacco di quello di Forza Italia: allora uno capisce che non è cosa. Io voglio al tavolo gente che sappia di che cosa si parla, perchè ho sempre avuto nella mia vita l'umiltà di informarmi. Ho fatto un film a 3mila metri sott'acqua? Ci ho studiato 6 mesi come riprodurre il tutto a cinecittà. Non è che uno nasce imparato, no. La vita ci ha costretto a studiare sempre