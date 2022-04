De Laurentiis su Ancelotti: "Fuoriclasse, ma non era simpatico ai napoletani e non è stato furbo con le curve"

Notizie Napoli calcio. Lunga intervista rilasciata dal presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Dazn, dove il patron ha toccato diversi punti sul Napoli.

Tra i tanti temi toccati da De Laurentiis anche quello relativo a Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli che non ha avuto grandi fortune sulla panchina azzurra. Ecco quanto raccontato:

"Ancelotti è un fuoriclasse che ha avuto solo la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi tale e non è stato visto come "uno dei nostri" dalle curve"