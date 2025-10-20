De Laurentiis alla CBS: "Vi svelo le testuali parole di Conte alla mia prima chiamata! Ho fatto la differenza col Napoli grazie a..."

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De Laurentiis alla CBS: Vi svelo le testuali parole di Conte alla mia prima chiamata! Ho fatto la differenza col Napoli grazie a...

Intervista De Laurentiis sulla SSC Napoli e Antonio Conte

Ultimissime Calcio Napoli - Parla Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSC Napoli, impegnato a Washington ieri nel giorno di Torino-Napoli, ha rilasciato un’intervista alla CBS parlando del club partenopeo. 

Intervista De Laurentiis sulla crescita della SSC Napoli 

Il patron si pronuncia sul suo arrivo in Serie C: “Sì, all’epoca era tutto completamente nuovo per me! Sai, da bambino giocavo a basket, non a calcio. Quindi quando ho iniziato a lavorare nel calcio mi sono sentito come un vincente, perché ho applicato le stesse regole che avevo imparato nel mondo del cinema. 

Il cinema, secondo me, è una delle migliori scuole esistenti: devi saper scegliere le idee giuste, svilupparle, scrivere la sceneggiatura, selezionare registi di talento, produrre film di qualità, occuparti degli aspetti legali e fiscali, e poi promuovere e distribuire tutto nel modo corretto. Tutto questo mi ha insegnato come gestire anche una società di calcio e forse è per questo che ho avuto successo".

ADL e il retroscena sull'arrivo di Antonio Conte 

Sull’approdo di Antonio Conte in azzurro: “Ho incontrato Antonio per la prima volta circa dieci anni fa, alle Maldive. Stavamo nuotando insieme, e mi colpì subito il suo modo di analizzare e discutere di calcio. Due anni fa, quando le cose non andavano benissimo, ho cercato di portarlo al Napoli

Lui mi disse con grande sincerità: “Amo Napoli e mi piacerebbe lavorare con te, ma voglio partire dall’inizio. Aspettami a giugno e verrò. Non farmi un’offerta adesso, siamo a metà stagione e non conosco ancora i tuoi giocatori”

Così abbiamo aspettato e lui è arrivato. Ora siamo al secondo anno insieme, e le cose stanno andando molto bene”. 

Critiche al Napoli, De Laurentiis e le partite negli USA 

Sulla partite trasmette del Napoli trasmesse dalla CBS: “I giornalisti in studio sono molto bravi. Quando sono a Los Angeles, a casa, guardo sempre la Serie A, e devo dire che le persone che ne parlano lì mi sembrano più professionali di molte che abbiamo in Italia. Perché non criticano tanto per criticare.

Analizzano la partita, sono rispettosi, e non fanno mai commenti sciocchi tipo “ah, questo non funziona” o “questo giocatore non è buono”. No, calma! Davanti hai milioni di spettatori, quindi non puoi dire certe cose, non è corretto. Apprezzo molto il loro modo di fare". 

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