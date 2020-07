De Laurentiis a Kiss Kiss: "Abruzzo? Da piccolo nel fiume spellavamo le rane e le davamo in pasto ai gamberi"

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ stato un amore a prima vista con Castel di Sangro, gli impianti sono di alto livello, la cittadina offre opportunità culinarie e di intrattenimento, tra la pesca, i fiumi e le varie rapide. Non mi aspettavo un territorio così organizzato. Lo stadio ha settemila posti e le tribune coperte, abbiamo un’illuminazione che permette la ripresa televisiva per i broadcaster italiani e stranieri. La collegialità del gruppo si sposa con quella degli impianti. Si è circoscritti in un chilometro quadrato, ci si sposta a piedi. Diventa una grande famiglia allargata e modernissima che vive in un contesto strepitoso. Si può fare il rafting, lo sci nautico, una scampagnata tra le salite, si può giocare a tennis, andare in bici. Osimhen? Aspettate giovedì, ci vediamo tutti quanti e mi farete tutte le domande che volete. Lo chef Romito a Castel di Sangro? In Abruzzo si mangia bene ovunque, nell’infanzia ho vissuto la presenza di un cuoco in famiglia che veniva dall’Abruzzo. Ricordo che pescavamo i gamberi di fiume in Abruzzo, prendevamo le rane e la spellavamo e la mettevamo in acqua. I gamberi si avvicinavano per prendere la rana e col retino ne prendevamo un sacco. La sera a casa li facevamo sulla griglia”.