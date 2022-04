Le parole di Aurelio De Laurentiis a Dazn mandate in onda prima di Napoli-Sassuolo:

De Laurentiis a Dazn sul Napoli

"Sono venuto a vedere per capire come si allenano e quanto si impegnano. Sono ragazzi che si impegnano tutti al meglio, ma Spalletti ha firmato per due anni con opzione perché sono stato io a volerlo, lui no nera convinto. Se hai mancanze della famiglia allora parliamo da uomini adulti, mi dai la mano e ci diciamo addio senza che succede nulla. ".