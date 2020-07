De Laurentiis a CN24: "Castel di Sangro bellissima sorpresa! Sarà un ritiro sui generis e con tante incognite, ma il calcio merita il nostro impegno" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Non conoscevo Castel di Sangro ed è stata una gradevolissima sorpresa e una scoperta straordinaria e ne sono felicissimo. Sono contento per tutti i napoletani che abitano in Campania che non potevano permettersi di andare in Trentino. Non bisogna dimenticare che anche nel Lazio, in Abruzzo, in Molise e nelle Marche, ci sono molti tifosi azzurri che possono raggiungere Castel di Sangro agevolmente. Sarà un ritiro sui generis perchè verremo da un periodo dove non abbiamo mai giocato in precedenza e abbiamo ancora una certa confusione di idee sull'inizio del prossimo campionato. Tenuto conto che a fine agosto molti giocatori partiranno per le rispettive Nazionali, è chiaro che è difficile programmare il ritiro. Nel calcio ogni anno c'è una novità, ma dobbiamo essere tolleranti nei confronti di questo sport foriero di opportunità e collaboreremo perchè tutto si svolga come si deve, in sicurezza, entusiasmo e il sorriso sulle labbra. Lo sport deve essere tanto impegno quanto divertimento".