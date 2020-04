De Giovanni: "Trovo particolarmente odioso l'atteggiamento di Feltri, in particolare per la tempistica"

Notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore:

“Sono felice di avere un senatore come Sandro a cui si può fare riferimento diretto, così come dovrebbe essere. Trovo particolarmente odioso l'atteggiamento di Feltri per un motivo in particolare: la tempistica. Lo fa sempre, titola Libero con frasi violente, negative, ma in questo momento con tanti morti, l'unità nazionale è l'unica salvezza. Tutto quello che vuole fare è distrarre dai disastri istituzionali in Lombardia che ha fatto più morti da sola che molte nazioni nel mondo. È una precisa strategia di comunicazione e Feltri si è prestato a qualcosa di assurdo. La nostra iniziativa è quella di denunciare il momento in cui è stato detto e per non avallare una strategia di comunicazione del genere".