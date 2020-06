De Giovanni: "Storia tra Napoli e Mertens da raccontare anche tra vent'anni, il belga appartiene alla città da sempre"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato a Dries Mertens su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Quella tra Mertens e Napoli è una bellissima storia, da raccontare anche tra venti anni. E’ la dimostrazione che essere napoletani sia una appartenenza istintiva. Mertens ha ritrovato Napoli senza sapere di appartenere a questa città da sempre. Mi chiedo: come ha fatto ad essere nato in Belgio? E’ assolutamente napoletano, lo ha adottato come Ciro. Anche Hamsik è napoletano ma lo è in maniera differente, Mertens è il napoletano come tutti lo immaginiamo”.