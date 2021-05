De Giovanni: "Stagione del Napoli non soddisfacente anche con la Champions!"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pur con la qualificazione in Champions League, la stagione del Napoli resta in chiaroscuro. Non credo a questa esaltazione di quanto stanno facendo gli azzurri, per me il Napoli poteva giocarsela con l'Inter che non mi è sembrata superiore. Il Milan ha giocato solo un girone... Anche con la Champions non riesco a giudicare la stagione del Napoli soddisfacente. A dicembra era già fuori dalla lotta per lo Scudetto, in Europa League sei stato eliminato presto dal Granada, in Coppa Italia sei stato eliminato dall'Atalanta dopo due partite imbarazzanti..."