De Giovanni: "Problema di comunicazione a Napoli, mai visto un addio come quello di Marcelo al Real Madrid"

Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A Napoli c’è un problema di comunicazione tra le parti. Forma e sostanza si mischiano spesso. La conferenza stampa di Marcelo che saluta il Real Madrid è fantastica, il giocatore si separa dal Real e continua a giocare, ma entrambi mantengono amore reciproco. Cose del genere fortificano una piazza, non ci vorrebbe niente. A Napoli c’è un problema di comunicazione. Grandi giocatori sono spariti nel nulla come Maggio, Hamsik e tanti altri. Presto anche Mertens andrà via senza un saluto della città, questo è sbagliato".