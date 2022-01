De Giovanni: "Napoli lontano dalla città, avere un ponte con la piazza come Mertens è importante"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le parole di Mertens sono una gratificazione per tutta Napoli, è un giocatore che ha dato tanto e che può dare ancora tanto a questa squadra. E' difficile rimpiazzare un giocatore tanto amato e tanto duttile. Il Napoli è una società che ha il centro sportivo in un'altra provincia, la sede legale in un'altra Regione, non ha struttore ed un settore giovanile. Avere un calciatore come Mertens che crea un simile ponte con la città male non fa".