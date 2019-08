De Giovanni: "Mi aspetto le scuse della Juventus, è una cosa orribile! Al Napoli manca una punta da tre anni"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Annuncio della Juventus sui biglietti? E' una cosa orribile, cancellare dopo 48 ore è la dimostrazione che non si tratta di un errore a cui si è posto rimedio con velocità ma la Juventus è stata costretta. Noi napoletani ci aspettiamo le scuse. Il fatto che l'abbiano tolta non giustifica, è una cosa grave e mi auguro che questo induca a un pensiero ai tifosi juventini presenti in Campania perché la loro squadra del cuore li ha discriminati".

"Il Napoli ha bisogno di una prima punta da tre anni, l'ultima fu un attaccante argentino di cui non ricordo il nome (Higuain, ndr)".