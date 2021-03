De Giovanni: "La tifoseria del Napoli divisa tra chi critica e chi sale sul carro è provinciale e orribile! Demme oscuro da fondamentale"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com".

"La sosta di campionato tutto è tranne che positiva in questo momento perchè il Napoli stava finalmente riprendendo morale e forze e quindi doversi fermare per queste Nazionali è una cosa che ci preoccupa, anche perchè abbiamo troppi giocatori in giro per il mondo, anche lontani, ma approfittando della sosta, parliamo pure un attimo del diritto di critica.

Dare una critica costruttiva, senza attacchi personali, se una squadra e un allenatore non rendono quando dovrebbero, non significa non essere tifosi del Napoli, non significa non poter gioire se poi le cose vanno bene. Criticare qualcosa che non va bene non significa necessariamente essere negativi nei confronti della persona che si critica. Si può criticare e si può essere anche felici se le cose si raddrizzano e vanno bene. Questo fatto che la tifoseria del Napoli sia così brutalmente divisa in quelli che salgono sul carro del vincitore, in quelli che criticano, nei nemici e negli amici è una cosa orribile, molto provinciale, che succede solo qui.

Se ci sono stati degli errori molto evidenti, delle sciocchezze, degli utilizzi sbagliati dei calciatori a disposizione, è stato giusto dirlo, così come è giusto dire che in questo momento con l'organico al completo il Napoli è andato a fare due bellissime partite, ma giocare con Milan, Roma, Juventus è bello ma anche in qualche modo semplice dal punto di vista delle motivazioni. Ci auguriamo di vedere un Napoli forte e autorevole anche con le squadre piccole.

Sull'andamento del Napoli, il valore degli attaccanti incide moltissimo, il Napoli è una squadra ideata per attaccare, quindi giocare in copertura non fa per il Napoli, io però dovendo scegliere un personaggio che è l'interprete dell'andamento positivo del Napoli, mi concentrerei su Demme. E' un giocatore oscuro, ma assolutamente importantissimo, è dinamico, lo trovi in tutto il campo, copre ogni posizione, ha una intelligenza tattica non comune ed è un giocatore di cui il Napoli in questo momento non può fare a meno, un equilibratore fondamentale. Non sarà luccicante, non sarà rutilante, non risulterà in evidenza, però secondo me il giocatore fondamentale per questo Napoli è assolutamente Diego Demme"