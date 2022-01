De Giovanni: "Insigne-Toronto, hanno ragione tutti! Ma ora che indirizzo prende il Napoli?"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Insigne al Toronto? Ci sono due linee di pensiero. Entrambe le parti hanno gestito bene la cosa: la società ha ragione a non voler andare oltre certi limiti viste le difficoltà economiche, mentre dall'altra parte il ragazzo ha davanti un'offerta che risolve la sua vita e quella delle generazioni successive. Non si poteva rifiutare. Nessuno ha sbagliato. La seconda linea, invece, riguarda il Napoli che perde un giocatore importante come Insigne: chi lo sostituirà?"