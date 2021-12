De Giovanni: "Il caso Osimhen è gravissimo, rischia d'essere una farsa! Già trovo apocalittico che Lozano e Fabian tornino nei loro paesi e prendano il Covid..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Insigne ed il Napoli hanno ragione entrambi, i tifosi dovranno abituarsi a non dividersi in fazioni. Di fronte ad offerte del genere è una follia per una famiglia non accettarle: sarebbe ridicolo pensare che non accetti. Il Napoli ha l’esigenza di abbassare il monte ingaggi per questioni di bilancio, ha ragione a non avallare aumenti di ingaggio. Il caso Osimhen è gravissimo, la prognosi è di 90 giorni e se non c’è una visita che dimostri una miracolosa calcificazione preventiva, vale la prima prognosi: come è possibile che Osimhen possa andare a fare la Coppa d’Africa? Come è possibile non contestare? Qualsiasi azienda lo farebbe. Già trovo apocalittico che Lozano e Fabian tornino nei loro paesi e prendano il Covid, quella di Osimhen rischia di essere una farsa”