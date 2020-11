De Giovanni: "Gli arbitri stanno indirizzando i risultati, non se ne può più. Meret colpevole sui primi due gol presi"

Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non mi aspettavo una sconfitta con il Milan anche se non mi convinceva anche prima della partita Mertens riferimento offensivo in un 4-2-3-1. Sarebbe stato più logico, per me, un 4-3-3 senza Osimhen. Non si può sottovalutare però l’incidenza di alcune decisioni arbitrali. I risultati vengono indirizzati. O vengono mandati arbitri poco bravi oppure si vuole indirizzare l’andamento del campionato. Non si può, nell’epoca del VAR, ammonire Bakayoko nel primo caso e non vedere la gomitata a Koulibaly. Il Napoli è stato imbrigliato e Meret non è esente da colpe. Non si può non vedere un colpo di testa che parte da fuori area sul primo gol e sul secondo fa scorrere il pallone per tutta l'area di rigore”.