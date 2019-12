De Giovanni: "Gattuso? Se dai ad un cuoco gli ingredienti per fare un minestrone..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sono a Milano, patria morale sia di Ancelotti che di Gattuso. Posso rendere conto di una divertita attenzione dei milanesi rispetto a ciò che sta succedendo a Napoli. Mi dispiace che Ancelotti sia stato esonerato, è una sconfitta per tutti. Da quando il calcio esiste l'allenatore è l'unica componente variabile in corso d'opera. La società è quella che è, i calciatori sono troppi per poterli cambiare tutti, soprattutto a novembre. Tutto si è rotto quando Ancelotti disse pubblicamente di non essere d'accordo con la scelta del ritiro. La società doveva prendere un provvedimento, non è giusto tenere un direttore tecnico che prende le distanze dalle scelte societarie. Gattuso? Se dai al miglior cuoco del mondo gli ingredienti del minestrone non può che uscire un minestrone. La rosa del Napoli presenta delle carenze strutturali, manca un centrocampista centrale, manca un trequartista ed un centravanti che possa supportare le varie assenze di Milik. Mi piace che Gattuso farà riferimento al 4-3-3, metodo di gioco che vedrebbe scoperta la squadra solo nella posizione del regista. Invece, altri moduli, presentano diverse posizioni scoperte. Gattuso è un grande motivatore, cosa che Ancelotti non è. Ha tanta fame e molta voglia che spero venga trasferita all'intero gruppo dei calciatori. Se poi a gennaio la società farà gli innesti necessari e non un mercato alla Grassi e Regini, potremmo vedere una seconda parte di stagione all'altezza delle aspettative".