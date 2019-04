De Giovanni critico: "Contestazione assurda, Napoli inferiore non solo alla Juventus per fatturato e strutture! Il vero fallimento sarà di altri"

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

“Trovo francamente assurdo questo tipo di contestazione. Sinceramente non capisco cosa ci si poteva aspettare da una squadra così largamente inferiore per fatturato, per investimenti e strutture, rispetto non solo alla Juventus, ma anche ad altri club di serie A. A tal proposito, credo che il vero fallimento sarà di quella squadra che fra Roma, Milan, Inter e Lazio, non entrerà in Champions, che fra Torino e Atalanta non disputerà nemmeno l’Europa League”