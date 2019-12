De Giovanni a CN24: "Silenzio stampa scelta sbagliata. Tre scelte sono fuori dal mondo: non trovare accordi sui rinnovi è folle""

Ultime calcio Napoli - Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il silenzio stampa non serve mai, è una sconfitta. Il Napoli è una serie di anime dove nessuno riesce a predominare. Anime contrapposte, che sono in contrasto uno con l'altro. Il silenzio stampa è una conseguenza che il Napoli vuole superare. Che i giocatori devono chiedere di allenarsi di più, mi sembra fuori dal mondo. Fare richieste ad un allenatore come Ancelotti, è fuori dal mondo, così come è fuori dal mondo che esca fuori e arrivi alla stampa. Problema di personalità? Arrivare con sette giocatori fondamentali al rinnovo contrattuale e non trovare accordi è folle".