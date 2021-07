De Giovanni a CN24: "Conferenza ADL? Mi aspettavo altro ma una cosa è chiara: sarà ridotto il monte ingaggi e Insigne..."

Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis aspetta di parlare con i calciatori, la società non vuole spendere nel settore giovanile. Insomma si sono dette tante cose e fatti capire tanti risvolti. Servirà vendere sul mercato prima ancora di comprare. Sarei contento se magari avete sentito cose diverse dalle mie. Non abbiamo avuto elementi chiarificatori su alcune cose o su quello che sarà. Insigne? Se fossi in lui, volendo guadagnare 5mln non accetterei una riduzione. Il monte ingaggi va ridotto: non ci saranno aumenti ma tagli. Può accettare una riduzione ma anche decidere di andare altrove ma non so quante squadre possono garantirgli qualcosa in più di quello che guadagna".