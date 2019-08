De Ceglie: "Col Napoli 3-0 come nel 2012. Anti Juve? Napoli si, ma c'è anche l'Inter di Conte"

Notizie Calcio Napoli - "Ho firmato per il Miami United e dovevo partire a metà agosto per l'America, ma la federazione ha bloccato il campionato. Sono rimasto un po' spiazzato". È un misto di sincerità e perplessità Paolo De Ceglie che ai microfoni di Tuttojuve parla anche del match di domani:

Juve-Napoli: è già sfida scudetto?

"È da qualche anno che non c'è una grande sfida subito nelle prime giornate. Affrontarsi può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio, la Juve per i motivi che dicevo prima è ancora in fase di rodaggio dove i giocatori non hanno cominciato ad allenarso tutti nello stesso momento. Penso che sarà decisiva la giocata singola, anche perché non si potrà giudicare la Juve a livello generale".

È il Napoli l'anti-Juve?

"Lo può essere anche l'Inter così come il Napoli. Conosco bene Conte, ha già dato subito una identità alla squadra e ha acquistato pochi giocatori ma di livello che si sono già inseriti bene. Credo che sarà una squadra che sarà al vertice fino alla fine, anche se la Juve resta favorita".

Quindi, pronostico secco di Juve-Napoli?

"Faccio sempre il tifo per la Juve. Ho sempre il ricordo della sfida disputata al primo anno di Conte, quando vincemmo 3-0 grazie ai gol di Bonucci, Vidal e Quagliarella. Sarebbe bello se dovesse terminare di nuovo così, sarebbe un innesto di carica pazzesco ai ragazzi. Ma anche 1-0 al 90' non mi dispiacerebbe (sorride ndr)".