De Canio: "Osimhen al Galatasaray fa un favore a sé stesso e al Napoli!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Gigi De Canio, allenatore. Di seguito il comunicato stampa:

"Osimhen al Galatasaray? Fa un favore a sé stesso e alla società. Il Napoli detiene il contratto di questo giocatore su cui c’erano pensieri ottimistici, circa una plusvalenza. Sarebbe autolesionistico pensare di non farlo giocare e mettersi in condizione di rivenderlo a determinate condizioni. Da un punto di vista contrattuale, non si può tenere un giocatore fuori rosa, si può non impiegarlo, non farlo giocare, questo sì, ma non conviene mai a nessuno.

Quanti passi in avanti ha fatto il Napoli? Ancora pochi. Sul piano del gioco abbiamo visto un Napoli pieno di buona volontà, che cerca di voltare pagina, ma non è così facile e non può essere così immediato, c’è bisogno di lavorare e la sosta per le Nazionali non servirà.

Quando non hai i giocatori che vanno con le Nazionali, su cosa lavori? Poco e niente. Questo è un discorso che dovrà avvenire settimana per settimana.

3-4-2-1 oppure bisogna lavorare dal punto di vista della disposizione in campo? Dire il centrocampo a 2 non è propriamente corretto. I due esterni sono giocatori che devono stringere in mezzo al campo nel momento in cui si difende, quando si attacca restringono gli spazi in senso orizzontale"