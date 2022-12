De Canio: "Oggi nell'uno contro uno contro il Napoli si rischia molto: Dumfries può andare in difficoltà"

Gigi De Canio è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Un allenatore organizza la squadra a seconda delle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione. Fa delle valutazioni. Ricordo di aver ioncontrato un Napoli forte e avevo una squadra che giocava con la difesa a tre. Ai miei ho consigliato di giocare in anticipo, uno contro uno: per dare fiducia ai miei giocatori. Poi però si abbassava il centrocampista centrale per aiutare il centrale. Ci sono degli accorgimenti. Oggi nell'uno contro uno contro il Napoli si rischia molto, tantissimo. Contro Kvara uno contro uno ti mette in difficoltà quando salta l'uomo e va in superiorità numerica. Il Dumfries di turno può andare in difficoltà: un aspetto tattico che può essere fondamentale.