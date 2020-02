De Canio: "Napoli, sono mancate le motivazioni dopo Sarri. Rinnovamento arrivato in ritardo"

Ultimissime calcio Napoli - Luigi De Canio, allenatore ex Napoli, Genoa e Udinese, ha parlato a Radio Sportiva.

SULLA LOTTA SALVEZZA: "Credo che sia difficile che la corsa possa allargarsi ad altre squadre oltre a Genoa, Spal, Brescia, Lecce e Sampdoria. Servirebbe un crollo verticale di chi sta davanti".

SULLA SAMPDORIA: "La squadra ha perso in qualità ed entusiasmo, c'erano aspettative diverse. Si è un po' ripresa dall'arrivo in panchina di Ranieri ma non in modo definitivo".

SUL GENOA: "Bisogna vedere le condizioni fisiche dei nuovi giocatori arrivati a gennaio e il loro adattamento. Immedesimarsi immediatamente in una squadra che lotta per ogni punto non è cosa da poco".

SUL LECCE: "E' una neopromossa, sapeva e sa di dover lottare fino alla fine per la salvezza. Sono abituati, può essere un vantaggio".

SUL NAPOLI: "Molti danno la responsabilità per i risultati di questa stagione solo all'aspetto ambientale, ma probabilmente dopo il record di punti raggiunto da Sarri qualcosa a livello motivazionale è venuto meno nei calciatori. La società avrebbe dovuto cogliere certi segnale e far partire prima il rinnovamento iniziato durante l'ultimo mercato. Ancelotti aveva solo nascosto certi problemi".