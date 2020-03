De Canio: "Gattuso ha toccato le corte giuste, il suo è un Napoli molto pratico"

Gigi De Canio, ex allenatore di Napoli e Lecce, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SULLA GESTIONE GATTUSO A NAPOLI: "Gattuso ha ereditato una situazione difficile non tanto per gli aspetti tecnico-tattici ma per quello che si era venuto a creare nello spogliatoio. E' stato molto bravo nonostante non abbia una grande esperienza da allenatore. Lo ha aiutato il carattere forte, ha toccato le corde giuste della squadra aiutandola ad esprimersi magari in maniera meno belle rispetto al passato ma molto pratica".