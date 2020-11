De Canio: "A questo Napoli manca un playmaker, altrimenti la sua manovra diventa prevedibile"

Ultimissime Napoli - A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il tecnico Luigi De Canio ha commentato il momento del Napoli: "Non è ridimensionato, negli ultimi anni è sempre stata l'antagonista della Juve e non può perdere tre partite in casa. Deve correggere dei difetti, uno è molto difficile. Manca un play che sveltisca la manovra e renda il gioco fluido. Bakayoko non lo è, così come Fabian Ruiz. Sia per un centrocampo a 3 che per uno a due, manca quel play che può essere il fulcro del gioco e possa verticalizzare per gli attaccanti. Cambio modulo? Ci può stare, il 4-2-3-1 poteva essere un'alternativa ma la voglia di sfruttare tutti i talenti lì davanti l'ha fatto diventare principale. E' una bella idea, questo è vero, ma se poi gli avversari trovano subito le contromisure, il Napoli diventa prevedibile"