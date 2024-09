De Biasi sicuro: "C'è un aspetto su cui Conte ha già inciso"

Gianni De Biasi è intervenuto a Tempi Supplementari, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho visto la partita a Cagliari e devo dire che fino al 65′ non è stata una passeggiata per il Napoli, ma una gara aperta e combattuta, con due squadre che per il gioco si sono equivalse. Dalla trequarti in su gli azzurri hanno tanta qualità e, alla fine, la qualità paga sempre.

Meret è un portiere che fa la sua parte in un contesto importante e difficile come Napoli, si sta ritagliando uno spazio importante, ha le qualità dal punto di vista atletico e tecnico, ha solo 27 anni e per un portiere sono pochissimi.

Conte ha già inciso sulla mentalità, lui lavora molto sull testa, l’autoconvincimento dei giocatori a fare un grande lavoro: il Napoli farà una grande stagione, non c’è alcun dubbio, anche perché la rosa è importantissima per il campionato e la Coppa italia, Antonio ha tantissime possibilità di turnazione con qualità, in mezzo al campo ed in attacco, ma anche in difesa c’è uno come Buongiorno che diventerà un pilastro non solo del Napoli, ma anche della Nazionale.

Presto per dire la favorita assoluta, di certo l’Inter ha una rosa migliore per qualità ed ampiezza, vanno valutate ancora il Milan e la Juventus, il Napoli però mi sembra molto attrezzato”.