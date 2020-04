De Biasi: "Rrahmani è un giocatore da Napoli, è pronto per quei livelli!"

Ultime notizie calcio Napoli – Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Cinque sostituzioni? Non sono contrario a questa possibilità ma bisogna studiarla per bene, potrebbe essere un’arma per le squadre in vantaggio per perdere tempo. Per riprendere gli allenamenti per me bisogna cercare di evitare gli spogliatoi, si potrebbe andare direttamente a casa dopo essersi allenati in ambienti sanificati. Rrahmani è un giocatore pronto per il Napoli! Ha tutte le carte in regola per giocare a quei livelli, ha grandi qualità fisiche ed è molto forte. E’ intelligente anche se non è molto veloce nel primo metro, sa leggere bene le giocate da fare”.