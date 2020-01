De Biasi: "Il Napoli deve lottare per i primi posti in classifica, la situazione è anomala! Rrahmani è molto forte, Kumbulla ha un futuro roseo"

Calcio Napoli ultimissime - Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è una signora squadra che non può pensare di fare un campionato così anonimo. Questo momento di involuzione dura da un po’ e bisogna capire come mai non si riesce ad uscire da questa situazione. Il Napoli deve lottare per i primi posti in classifica e questa situazione è veramente anomala, assurda. Credo che non si tratti di una questione di modulo o di come si fanno giocare i giocatori ma di come i giocatori scendono in campo. I giocatori che stanno dimostrando di avere più problemi hanno solo un blocco mentale, che poi va ad incidere sulla prestazione tecnica. Dovrà essere bravo Gattuso ad incidere sulla testa dei giocatori, cercando di caricarli, di spingerli a fare il meglio. Rrahmani? È un giocatore che ha dimostrato di non subire la pesantezza della Serie A. Ha molta personalità e non ha accusato il calore della piazza di Verona. È un giocatore molto forte, dotato di una buona tecnica, che potrebbe fare al caso del Napoli perché è un giovane di talento. Kumbulla? Ha personalità, è molto aggressivo, discreto nell’impostazione, bravo nel gioco aereo, ha un futuro roseo davanti a sè”.