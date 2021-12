De Biasi: "Fazio-Napoli? Non gioca da 5 mesi, Giuntoli e Spalletti possono trovare di meglio"

Napoli calcio - Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaigian, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli non è fortunato in questo momento perchè ha perso tanti calciatori importanti. Sono partiti in modo straordinario, li ho messi tra le sorprese del campionato. Sono convinto che il Napoli sia forte e se la giocherà per i primi tre posti. Saplletti deve cercare di perdere meno punti possibili in questo mese e magari fare qualche intervento sul mercato. Fazio? Non mi accontenterei di questo nome perchè sono cinque mesi che non si allena e ha una stazza imponente. Credo che Giuntoli e Spalletti stiano pensando ad altro. Insigne-Toronto? Solo Lorenzo può scegliere cosa fare, ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione"