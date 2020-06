De Biasi a CN24: "Gattuso? E' una persona d'altri tempi, lo ammiro per due motivi. Rrahmani è un ragazzo serio e di grandi qualità tecniche"

Napoli - Gianni De Biasi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Gattuso è una persona d'altri tempi, dice sempre quello che pensa ed attacca al muro chi non ha voglia fare. Nonostante siagiovane, ha già una grande esperienza ed il tempo upò solo migliorare. Sa mettersi ogni giorno in discussione e non ha la presunzione di avere la verità in tasca come suoi colleghi giovani. Champions? Numeri alla mano questo napoli può sognare, ma davanti c'è una squadra come l'Atalanta che viaggia a mille: penso sia difficile una rimonta dei partenopei. Rrahmani? L'ho fatto giocare in nazionale quando guidavo l'Albania, era molto giovane ma si vedevano le qualità. E' un ragazzo con la testa sulle spalle ed intelligente"