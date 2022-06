Dazn, Russo: "Olivera? Colpisce la convinzione con la quale il Napoli ci è andato sopra"

Marco Russo giornalista di Dazn è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Olivera? Arriva una alternativa a Mario Rui o al posto suo: il portoghese ha tirato la carretta da solo. Olivera ha margini di crescita: la curiosità sta nella convinzione del Napoli sul giocatore. Giuntoli ci crede tanto, può dare delle soddifazioni al Napoli. Bisogna dargli del tempo ma ci si aspetta qualcosa in più in fase d'attacco. Kavaraskheila? anche lui va dato tempo e non sarà considerato l'erede di Insigne. Il napoli deve essere bravo nella comunicazione a non fargli pesare il fatto che giochi nel ruolo proprio di Insigne. Poi sono curioso anche di vedere Lozano in quella zona del campo"