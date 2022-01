DAZN, Marcolin rettifica: "Non mi ero reso conto che fossi ancora in onda, mi sono lasciato andare ad una frase di impulso"

In seguito al fuori onda post Milan-Spezia, la redazione di DAZN rettifica e invia la posizione di Dario Marcolin in merito:

“Non mi ero reso conto che fossi ancora in onda. Mi sono lasciato andare ad una frase di impulso visto l’episodio, il senso delle mie parole era tornare sull’argomento nel post partita. Si è trattata di una mia personale esternazione di fronte a quanto avvenuto in campo, non era mia intenzione offendere la categoria degli arbitri a cui porto rispetto considerando che con tanti di loro ho un buon rapporto”.