Massimo Donati di DAZN è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono stato compagno di squadra di Gattuso, non è mai stato spaventato da niente e nessuno, credo che sia lo stesso ora da allenatore. Mentalmente resta sempre lo stesso. Il calcio è cambiato, senza pubblico non è più lo stesso".