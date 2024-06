DAZN, Del Papa: "Il Napoli potrebbe chiudere un super colpo di mercato"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN. Di seguito, un estratto dell’intervista diffuso tramite comunicato da Radio Punto Nuovo: “Rafa Marin è un giocatore di ottimo prospetto, ad ore sarà un giocatore del Napoli ed è reduce da un’ottima stagione all’Alavés. E’ stato un titolatissimo ed ha contribuito alla salvezza del suo club. Ha sfruttato alla grande la sua prima occasione vera nella Liga, ora si è guadagnato anche l’ingresso nell’undici titolare dell’Under21 della Spagna. È una buonissima operazione per il Napoli, che ha acquistato a cifre contenute un giocatore di grandissimo potenziale. Hermoso? Sono un suo grandissimo fan. Ha esperienza, ma è ancora giovane. Il problema è l’ingaggio, senza contare le commissioni, ma aggiungerebbe tantissimo al Napoli. Con Conte ritroverebbe tanto del temperamento del Cholo Simeone, sarebbe il tassello ideale per la difesa del Napoli. Nei periodi migliori dell’Atletico Madrid è stato una sorta di play basso e di valore aggiunto, quindi al Napoli farebbe grandissime cose. Sarebbe un super colpo. Dovbyk? Difficile capire se resterà davvero al Girona. Non è più un giovanissimo, ma ha avuto numeri pazzeschi quest’anno. Lo vedo, però, meno completo rispetto ad altri nomi che circolano attorno al Napoli. Non è un attaccante che può fare reparto da solo in un top club come gli azzurri”.