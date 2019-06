DAZN, Buscaglia a CN24: "Manolas-Koulibaly, coppia mostruosa con un punto di forza: sarà un Napoli offensivo"

Ricky Buscaglia, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Manolas al Napoli non mi sorprende. E' un difensore, però, completamente diverso da Albiol, ma con Koulibaly forma una coppia mostruosa che ha nei recuperi il punto di forza. Di solito se ne ha uno in rosa così, ma con loro due si può alzare il baricentro di 10-15 passi. Sarà un Napoli più offensivo. Se dovesse arrivare De Ligt alla Juventus, allora non ci sarà storia. Verdi? Poteva starci bene a Napoli ma tra infortuni e altro non si è espresso al meglio. Inglese? Faccio fatica a vederlo titolare a Napoli, come ricambio sarebbe strepitoso: può far respirare i titolari e far salire bene la squadra. Per lui sarebbe una sfida, ma l'infortunio complica un po' le cose. James Rodriguez? I ritmi in Italia sono diversi, ma ha un profilo internazionale e sull'adattamento non dovrebbero esserci problemi. Già allenato da Ancelotti, ma la questione tattica va studiata: il Napoli giocherà con un 4-2 e qualcosa".