DAZN, Borghi: "Petagna importante, ma non è Osimhen o Mertens! Senza loro due il Napoli ha comunque fatto 100 gol"

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Petagna è stato importante in alcuni momenti della stagione, ma non si offenderà se dico che non è certamente a livello di Osimhen e Mertens. Il fatto che il Napoli abbia fatto 100 gol in stagione senza avere questi due attaccanti a disposizione per due terzi della stagione certifica il valore di questa squadra. Inoltre è stato a lungo fuori anche Lozano che ha fatto una stagione eccezionale".